Il prossimo 17 ottobre, a partire dalle ore 10:00, i Consigli comunali degli 11 Comuni facenti parte della Comunità Montana Gennargentu - Mandrolisai si riuniranno ad Atzara presso la sala meeting "L'Isola delle idee" per discutere delle potenzialità del territorio e presentare la nuova proposta di strategia di sviluppo locale elaborata dagli amministratori e dagli uffici.

Questo incontro rappresenta un momento significativo di confronto e condivisione volto a garantire al territorio un progetto di sviluppo che possa favorire la crescita e migliorare la qualità della vita dei residenti che scelgono di vivere in montagna.

"La nostra proposta di sviluppo - dice il Presidente Alessandro Corona - nasce a seguito delle progettazioni che stiamo portando avanti con la strategia SNAI, progetti importanti e decisivi per la nostra zona che però possono contare su risorse limitate che possono garantire solo una durata a tempo delle iniziative pensate per migliorare la qualità della vita delle persone".

La strategia SNAI per le aree interne è la base di questa nuova proposta di sviluppo che intende rafforzare i servizi socio-sanitari, l'istruzione, la viabilità e l'economia di un territorio che, più di altri, risente dei continui tagli ai servizi e alle infrastrutture.

Secondo i Sindaci del territorio, "è fondamentale che la nostra zona possa essere messa nelle condizioni di costruire il proprio percorso di crescita anche attraverso nuove risorse che andranno a potenziare la programmazione già in essere. Chiediamo questo alla Regione Sardegna, un impegno reale e concreto come è stato già fatto per altri territori".

Durante l'evento, è previsto che la presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, l'assessore alla Sanità, Armando Bartolazzi, e l'assessore alla programmazione, Giuseppe Meloni, terranno dei discorsi.