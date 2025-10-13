PHOTO
Durante la serata di ieri, domenica 12 ottobre, è stato trovato fuori casa dai Carabinieri, violando gli arresti domiciliari, così un disoccupato di 46 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai militari della Stazione di Monserrato per evasione.
Dopo le procedure standard, è stato portato nella camera di sicurezza della Stazione Carabinieri di Cagliari-San Bartolomeo in attesa dell'udienza di convalida e del giudizio immediato previsto per oggi, lunedì 13 ottobre.
Questo intervento rientra nell'impegno costante dei Carabinieri nel far rispettare le misure restrittive decise dall'autorità giudiziaria e nel mantenere un alto controllo del territorio per la protezione della comunità.