Cambio al vertice del Comando provinciale dei Carabinieri di Oristano. Nella mattinata del 7 settembre il tenente colonnello Raffaele Maria Sabino Cirillo ha assunto ufficialmente la guida dell’Arma nella provincia, raccogliendo il testimone dal colonnello Steven Chenet, al termine del suo mandato triennale.

Cirillo, originario della provincia di Bari, arriva da Roma, dove ricopriva l’incarico di insegnante aggiunto della Cattedra di Scienze investigative. Nel corso della sua carriera ha maturato una lunga esperienza nei reparti territoriali e nelle articolazioni investigative dell’Arma, ricoprendo diversi incarichi di comando.

Il nuovo comandante si prepara ora a conoscere da vicino il territorio oristanese e le sue comunità. Tra le priorità indicate al momento dell’insediamento c’è infatti una presenza costante nei reparti e un rapporto diretto con le realtà locali, con particolare attenzione alle esigenze dei cittadini.

«Prossimità, ascolto e attenzione»

Al centro dell’azione di comando ci sarà il ruolo delle Stazioni Carabinieri, considerate un presidio essenziale soprattutto nei centri più piccoli e un punto di riferimento quotidiano per la popolazione. L’obiettivo sarà consolidare ulteriormente il rapporto di fiducia tra l’Arma e le comunità attraverso prossimità, ascolto e attenzione alle specificità del territorio.

Un’impostazione che si pone nel segno della continuità rispetto al lavoro svolto negli ultimi anni, durante i quali il Comando provinciale ha concentrato particolare attenzione sulla prevenzione e sul contrasto ai fenomeni criminali, dalle truffe agli anziani alla criminalità predatoria e allo spaccio di stupefacenti.

Cirillo ha inoltre sottolineato l’importanza della collaborazione tra istituzioni. In questa prospettiva, saranno centrali i rapporti con la Prefettura, l’Autorità giudiziaria, le altre Forze di polizia e le amministrazioni locali, nel rispetto dei rispettivi ruoli e competenze, per rafforzare un’azione coordinata di prevenzione e contrasto all’illegalità.

Il passaggio di consegne arriva dopo tre anni alla guida del Comando provinciale per il colonnello Steven Chenet, destinato a Livorno con l’incarico di capo Ufficio O.A.I.O. della 2ª Brigata Mobile Carabinieri.