È stato confermato oggi a Oristano il primo caso umano di Febbre del Nilo. Il paziente è un uomo di 72 anni, residente nel capoluogo e affetto da patologie pregresse. Attualmente è ricoverato all'ospedale San Martino.

La notizia è stata diffusa dalla Asl, che ha mantenuto uno stretto riserbo sui dettagli del caso. Sentito dall'ANSA, l’ufficio stampa dell’azienda ha precisato che il paziente è “in condizioni critiche”, senza però voler aggiungere ulteriori informazioni.

La diagnosi è arrivata questa mattina, a seguito di un esame sierologico effettuato per chiarire le cause del malessere. “Considerata la sintomatologia, sull'uomo è stato condotto l'esame sierologico per accertare le cause del malessere. La conferma della positività al virus West Nile è arrivata questa mattina dal laboratorio analisi dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari – si legge in una nota – In queste ore il dipartimento di Igiene e Prevenzione sanitaria sta già mettendo in atto tutte le misure previste: informazione alle autorità competenti del territorio, indagine epidemiologica, circoscrizione della zona di residenza dell'uomo e richiesta alla Provincia, autorità competente, di disinfestazione dell'area”.