È stata assegnata a un'azienda specializzata la responsabilità di elaborare il progetto per la costruzione delle camere di sicurezza presso l'ospedale San Martino di Oristano. Gli spazi destinati ad accogliere il reparto carcerario all'interno della struttura ospedaliera sono stati individuati e la prossima settimana si terrà un sopralluogo tecnico per definire gli interventi necessari.

Queste sono le novità emerse durante la riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, incentrata sulla mancanza di celle nel nosocomio oristanese.

"La realizzazione delle camere di sicurezza all'ospedale San Martino rappresenta un intervento prioritario per garantire adeguati livelli di sicurezza per gli operatori sanitari e penitenziari e per prevenire le infiltrazioni criminali nel tessuto sociale del territorio", ha dichiarato il prefetto Salvatore Angieri.

Nel corso dell'incontro, il direttore generale della Asl ha rappresentato che la problematica è all'attenzione degli uffici competenti e che si sta già lavorando al progetto in stretta sinergia con la direzione del carcere di Massama.