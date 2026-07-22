Durante la riunione del consiglio comunale di Oristano di ieri, martedì 21 luglio 2026, è stato reso ufficiale l'annuncio delle dimissioni del consigliere di Fratelli d'Italia Pino Carboni.

Il posto lasciato vacante sarà occupato da Lorenzo Pusceddu, il primo dei non eletti nella lista di FdI. Pusceddu ha già rinunciato al ruolo di presidente della Scuola civica di musica, poiché tale incarico è incompatibile con quello di consigliere comunale.

"La presente decisione - ha scritto Carboni nella lettera di dimissioni in cui ha ringraziato i colleghi, il sindaco Massimiliano Sanna, la giunta comunale, il segretario generale e il personale dell'amministrazione - è stata assunta a seguito di una serena e approfondita riflessione personale e rappresenta una scelta maturata con piena consapevolezza e senso di responsabilità istituzionale".

L'avvicendamento sarà perfezionato nelle prossime sedute del consiglio comunale, con la presa d'atto delle dimissioni di Carboni e la successiva convalida dell'ingresso di Pusceddu.