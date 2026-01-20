I Carabinieri della Stazione di Oristano hanno arrestato un uomo ritenuto responsabile di un furto avvenuto durante le festività natalizie all’interno del bar Aroma, nel centro cittadino. L’indagine è partita dopo il furto con destrezza di alcune centinaia di euro e ha portato all’identificazione del presunto autore, già noto alle forze dell’ordine per reati simili.

Le verifiche sono state possibili grazie a un’analisi approfondita delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, pubblici e privati, che hanno consentito di ricostruire la dinamica del furto e individuare l’uomo. L’indagato era già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di Oristano, ma la sua nuova azione ha spinto i Carabinieri a richiedere un aggravamento della misura per prevenire ulteriori episodi simili.

Nei primi giorni del nuovo anno, il Tribunale di Oristano ha emesso l’ordinanza di arresti domiciliari, eseguita dai militari, portando all’arresto del presunto ladro seriale. L’operazione sottolinea l’impegno delle forze dell’ordine nella prevenzione dei reati contro il patrimonio e nella tutela della sicurezza dei cittadini. “Tanto si comunica nel rispetto dei diritti delle persone indagate e della presunzione di innocenza, per quanto risulta allo stato, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa del giudizio”.