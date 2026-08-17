Momenti di tensione nella serata di ieri, domenica 16 agosto 2026, al largo della spiaggia di Maimoni, nel territorio comunale di Cabras, dove una piccola imbarcazione da diporto di circa cinque metri si è incagliata dopo aver urtato gli scogli dell’isolotto di Caogheddas.

L’allarme è scattato attraverso il Numero Unico di Emergenza 112 e la segnalazione è arrivata alla Sala Operativa della Capitaneria di porto - Guardia Costiera di Oristano. A bordo dell’unità si trovavano cinque persone. Secondo quanto riferito dal conduttore, due diportisti avevano riportato lesioni a seguito dell’impatto con la scogliera, mentre l’imbarcazione era rimasta incagliata.

Ricevuta la richiesta di soccorso, la Sala Operativa ha disposto l’immediato intervento della motovedetta CP 893, unità specializzata nelle attività di ricerca e soccorso in mare.

Raggiunta la zona, l’equipaggio ha avviato le operazioni per recuperare i cinque occupanti dell’imbarcazione. Le operazioni sono risultate particolarmente delicate a causa della scarsa profondità del fondale, della presenza di scogli affioranti e della ridotta visibilità dovuta all’orario notturno.

Grazie all’impiego dei sistemi di salvataggio, il personale della Guardia Costiera è riuscito a trarre in salvo tutte e cinque le persone, trasferendole successivamente presso la darsena del porto industriale di Oristano, dove erano già stati allertati i sanitari del 118.

Dopo le prime cure, tre dei cinque diportisti sono stati accompagnati al locale ospedale per ulteriori accertamenti medici.

La Guardia Costiera coglie l’occasione per ricordare a tutti gli utenti del mare l’importanza di pianificare con attenzione le uscite, verificare preventivamente le condizioni meteomarine e prestare particolare cautela durante la navigazione in prossimità di coste rocciose e bassi fondali, soprattutto nelle ore notturne.

In caso di emergenza in mare è possibile contattare, 24 ore su 24, il Numero Unico di Emergenza 112 e il Numero Blu 1530.