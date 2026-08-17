L’attaccante del Cagliari Yael Trepy è ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari dopo aver rischiato di annegare ieri pomeriggio in una piscina di una villa nella zona della Costa Smeralda. L’incidente è avvenuto intorno alle 18. Secondo una prima ricostruzione, il calciatore sarebbe finito nella parte più profonda della piscina e avrebbe avuto difficoltà a restare a galla, anche perché, a quanto si è appreso, non saprebbe nuotare.

Trepy è stato soccorso e riportato fuori dall’acqua, ma le sue condizioni hanno richiesto l’intervento del 118. Il 20enne, intubato, è stato trasferito a Sassari con l’elisoccorso.

Le condizioni del calciatore sono gravi, è ricoverato da ieri sera nel reparto di Rianimazione. La Tac toracica ha evidenziato la presenza di grandi quantità di liquido nei polmoni, una situazione che rende difficoltoso lo scambio di ossigeno. I medici hanno quindi deciso di mantenere il giovane in coma farmacologico, sia per evitare sofferenze sia per poter somministrare le terapie necessarie, tenendolo sotto costante monitoraggio.

Francese, Trepy ha esordito in Serie A nella scorsa stagione con la maglia del Cagliari, segnando nel finale il gol del pareggio contro la Cremonese. Venerdì era invece partito titolare nella sfida di Coppa Italia vinta dal Cagliari contro l’Arezzo.

"Il club - si legge in una nota - è in costante contatto con la struttura sanitaria e con la famiglia del calciatore e segue con la massima attenzione l'evolversi delle sue condizioni. In questo momento ogni pensiero del Cagliari Calcio è rivolto a Yael e ai suoi familiari. Il club invita inoltre al massimo rispetto della loro privacy e comunicherà eventuali aggiornamenti quando disponibili".