Oltre 700 persone controllate e numerosi veicoli verificati in due settimane. È il bilancio dell’attività della Polizia di Stato a Olbia, dove sono stati rafforzati i servizi di controllo del territorio per aumentare la presenza delle forze dell’ordine e prevenire episodi di illegalità.

I controlli hanno interessato soprattutto le zone centrali e quelle considerate maggiormente esposte, tra cui via Vittorio Veneto, via Fiume d’Italia, piazza Regina Margherita e il centro cittadino. Le pattuglie hanno effettuato posti di controllo, identificazioni e verifiche anche con personale impegnato a piedi.

Ai servizi hanno partecipato gli equipaggi delle Volanti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Olbia insieme agli operatori del Reparto Prevenzione Crimine “Sardegna” di Abbasanta. Il dispositivo ha consentito di estendere e rendere più capillari le attività di prevenzione.

Tra le persone controllate anche cittadini stranieri, per i quali sono stati effettuati gli accertamenti sulla regolarità della presenza sul territorio. Nel corso delle operazioni sono stati inoltre individuati soggetti nei cui confronti sono stati adottati provvedimenti di denuncia all’Autorità Giudiziaria.

L’attività, spiega la Polizia di Stato, punta non solo al contrasto dei fenomeni delittuosi, ma anche a garantire una presenza visibile e costante come deterrente e segnale di vicinanza ai cittadini. I controlli proseguiranno nei prossimi giorni con servizi dinamici e mirati nelle diverse aree della città.