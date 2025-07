"In un tempo in cui la verità viene distorta e la voce dei giusti viene messa a tacere, noi scegliamo da che parte stare". Sono le parole della presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, in sostegno a Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite per i diritti umani nei territori palestinesi occupati.

"Sta compiendo un atto di coraggio e di umanità - prosegue la governatrice - sta raccontando al mondo la realtà di un popolo che subisce bombardamenti, assedi e privazioni quotidiane e che quotidianamente perde i propri cari a iniziare dai propri figli. Per questo oggi viene minacciata, attaccata e persino indicata come 'nemica'".

La presidente Todde ritorna così a toccare l'argomento della Palestina, su cui si era espressa all'inizio di giugno. In quell'occasione, il consiglio regionale aveva presentato una mozione sottoscritta da oltre trenta consiglieri di maggioranza, che chiedeva alla Regione di condannare le violazioni dei diritti umani nella Striscia di Gaza e di interrompere ogni tipo di collaborazione con Israele.

"Francesca Albanese sta facendo il suo dovere, con rigore e determinazione. Ed è per questo che la sosteniamo con forza e senza ambiguità", sottolinea Todde, che poi conclude: "siamo dalla parte di chi difende i diritti umani, sempre. Siamo dalla parte di chi alza la voce contro ogni forma di prevaricazione e di sopruso. Siamo dalla parte di Francesca Albanese a testa alta e con tutta la forza di una terra che difende i diritti di chi è più debole".