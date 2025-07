Notte di fuoco nella zona industriale tra Bolotana e Ottana, dove un capannone, precedentemente di proprietà della Legler e ora abbandonato, e contenente circa 180 rotoballe di fieno, è stato devastato da un incendio.

Immenso lavoro di tre squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Nuoro, intervenuti circa all'una del mattino per estinguere le fiamme, che hanno provveduto a limitare prima il fuoco dall'esterno, in modo da raggiungere poi l'interno del capannone, il cui accesso è reso complicato dalle altissime temperature.

Sul luogo dell'incendio presenti 15 vigili del fuoco con 2 autobotti e l'autoscala per fornire supporto.Intanto si cerca di determinare le cause dell'incendio e si prevede che le operazioni di bonifica e messa in sicurezza richiederanno del tempo.