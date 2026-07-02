Un incendio è divampato nel pomeriggio nelle campagne adiacenti alla Cittadella Universitaria di Monserrato, interessando la vegetazione a poche decine di metri dal campus. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del fuoco per contenere le fiamme.

Nonostante la vicinanza del rogo, i blocchi della struttura universitaria non sono mai stati in pericolo e non è stata disposta alcuna evacuazione generale. Nel corso dell'emergenza, tuttavia, tra gli studenti si sono diffuse, anche attraverso le chat, informazioni che invitavano ad abbandonare rapidamente alcuni edifici.

Dalla sala operativa dei Vigili del fuoco è stato però chiarito che non è mai stata impartita un'indicazione ufficiale per lasciare il campus, ribadendo che non sussistono criticità per la sicurezza dell'area universitaria.

A fare chiarezza è intervenuta anche l'Università degli Studi di Cagliari con una nota ufficiale: "In seguito all'incendio sviluppatosi nel pomeriggio nella campagna di Monserrato, a poche decine di metri dal campus dell'Università degli Studi di Cagliari - si legge - si precisa che non si sono registrati problemi per la sicurezza delle persone presenti né danni agli edifici".

L'Ateneo ha inoltre spiegato le misure adottate durante l'emergenza: "Gli addetti antincendio dei blocchi A, I e L, situati nelle aree più vicine al rogo e interessati dal fumo proveniente dalla zona incendiata, hanno attivato tempestivamente le procedure di allontanamento di studenti, studentesse e personale. In via precauzionale, anche il resto della popolazione studentesca, personale docente e tecnico amministrativo presente nel pomeriggio nella cittadella universitaria è stato invitato a spostare i veicoli e ad allontanarsi temporaneamente dalle aree del campus interessate".