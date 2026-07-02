Le intense piogge che stanno interessando la Gallura da questa mattina hanno provocato i primi disagi anche nel comune di Santa Teresa Gallura.

Intorno alle 12:30, i Vigili del fuoco del presidio stagionale di Santa Teresa di Gallura sono intervenuti nella frazione di San Pasquale, dove è crollato un muro di riempimento a causa del maltempo.

Il cedimento ha provocato una frana che ha reso necessario l’intervento della squadra dei Vigili del fuoco, che ha provveduto a interdire il passaggio pedonale verso alcuni appartamenti di un condominio interessato dallo smottamento.

I Vigili del fuoco hanno inoltre assistito alcuni residenti nello sgombero degli alloggi, invasi da acqua e fango in seguito alle forti precipitazioni.

Fortunatamente non si registrano persone coinvolte.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale di Santa Teresa Gallura, che hanno collaborato nella gestione della viabilità e della sicurezza dell’area interessata.