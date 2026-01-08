Tragedia a fine mattinata lungo la statale 292, all’uscita di un centro della Planargia, dove un uomo di 57 anni ha perso la vita dopo essere stato colto da un malore mentre era al volante della propria auto. La vittima è Antonio Angius, residente a Suni, nell’Oristanese.

L’uomo stava viaggiando a bordo di una Fiat Panda quando, a causa del malore, ha perso il controllo del mezzo. La vettura è uscita dalla carreggiata, terminando la corsa oltre la sede stradale.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Macomer e un’ambulanza del 118. Nonostante il tempestivo arrivo dei soccorsi, per il 57enne non c’è stato nulla da fare: il personale sanitario ha potuto soltanto constatarne il decesso.