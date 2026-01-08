Le segreterie territoriali di Fiom, Fms, Uilm e Cub hanno indetto per domani, dalle 9 alle 12, un’assemblea generale delle lavoratrici e dei lavoratori metalmeccanici coinvolti nella vertenza Sider Alloys. L’incontro si terrà nella sala dell’Auser, in via Liguria a Carbonia, e vedrà la partecipazione di diverse realtà del comparto.

All’assemblea prenderanno parte anche le maestranze della Gms, attualmente in cassa integrazione ma senza aver ancora ricevuto il pagamento delle spettanze. Situazione di attesa anche per gli ex lavoratori Alcoa, oggi in mobilità in deroga e in attesa dell’erogazione dell’integrazione alla mobilità.

I sindacati spiegano che il confronto servirà ad analizzare il ruolo e le responsabilità delle istituzioni, a livello regionale e nazionale, di fronte a una crisi che continua a non trovare soluzioni concrete. “Discuteremo delle responsabilità politiche delle istituzioni regionali e nazionali - annunciano le sigle -, che non riescono a dare un futuro ai tanti che ancora guardano con forte attenzione al rilancio della Sider Alloys e decidere eventuali iniziative”.

L’obiettivo dell’assemblea è quindi fare il punto sulla vertenza e valutare possibili azioni comuni a tutela dell’occupazione e del futuro industriale del territorio.