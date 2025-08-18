Nella marina di San Vero Milis, uno degli angoli più suggestivi della costa occidentale sarda, la posta arriva con il sorriso di Luca Cadoni, 45 anni, di Riola Sardo, portalettere di Poste Italiane dal 2021. Dal maggio 2022 recapita corrispondenza e pacchi nelle borgate che vanno da S’Arena Scoada a Sa Rocca Tunda, passando per Putzu Idu e Sa Mesa Longa, luoghi che conosce da sempre. “Recapito nelle borgate della marina di San Vero dal mese di maggio del 2022 – racconta –. Nel periodo estivo il mio impegno è maggiore soprattutto nella consegna dei pacchi, perché i turisti approfittano delle vacanze per fare acquisti online. Dal punto di vista naturalistico è una zona splendida, a cui sono legato anche affettivamente: mio padre era un pescatore e aveva una capanna a Su Pallosu. In questa zona mi sento come se fossi a casa mia e, in fondo, casa mia lo è davvero, almeno un po’.”

Oltre al legame con i luoghi, Luca sottolinea il valore umano del suo lavoro: “Mi piace avere rapporti quotidiani con le persone. I residenti mi conoscono tutti e in tanti mi hanno riconosciuto, perché frequentavo queste borgate da bambino”. Tra confidenze, chiacchiere e caffè offerti durante il giro, il postino è diventato parte della comunità. “Alcuni si sono affezionati profondamente a me: penso ai ristoratori che spesso mi dicono ‘Ti aspetto a pranzo! Sesi cumbidau!’. Ovviamente inconsapevoli del pericolo, visto che sono una buona forchetta!”, scherza.