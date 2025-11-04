Simone Monteverdi, il 22enne che ha ucciso la nonna Andreina Canepa a Chiavari, in provincia di Genova, nel settembre del 2024, è stato dichiarato non colpevole per vizio totale di mente dalla corte d'assise di Genova. Lo riporta Tg Com 24.

Tuttavia, è stato stabilito che il giovane dovrà comunque essere sottoposto a una misura di sicurezza per un periodo di dieci anni. Il ragazzo, che conviveva con la nonna, aveva già ricevuto una diagnosi di infermità mentale ma era stato processato ugualmente.

La mattina dell'omicidio, Monteverdi ha prima aggredito la nonna, con cui conviveva, con un coltello da cucina, infliggendole numerose ferite, per poi passare alle forbici, causandole ulteriori 29 lesioni al collo e al volto. Il giovane aveva chiamato i carabinieri dopo l'omicidio e, quando i militari sono arrivati nell'appartamento, hanno trovato la donna ormai senza vita e il nipote sporco di sangue. Dopo il giovane ha confessato di averla uccisa dopo un litigio.