Tragedia nella serata di ieri a Riola Sardo, nell’Oristanese: una donna di 66 anni, Maria Greca Piras è stata travolta e uccisa da un'auto. L'incidente è avvenuto intorno alle 20 in via Montessori.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, intervenuti sul posto, la donna stava camminando lungo la strada dotata di corsie ciclabili quando, per cause non ancora accertate è stata travolta da una Panda condotta da un giovane. Non è chiaro se la donna stesse accennando ad attraversare la strada oppure se il conducente l'abbia investita lungo la stesa corsia di marcia.

L'impatto è stato violentissimo, la 66enne è stata scaraventata sull'asfalto. Il conducente si è subito fermato per soccorrerla. Sul posto arrivati il 118 con ambulanza ed Elisoccorso e i carabinieri. I medici hanno tentato in tutti i modi di salvare la vita alla 66enne ma non c'è stato nulla fare. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica mentre l'auto è stata sequestrata.