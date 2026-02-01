PHOTO
Un brutto infortunio per Giovanni Di Lorenzo, l'ennesimo di una stagione sciagurata per il Napoli. Se dovessero essere confermate le sensazioni delle ultime ore (sospetta rottura del crociato), gli azzurri torneranno sul mercato per cercare un rimpiazzo.
Secondo Sky Sport sarebbero due i nomi in cima alla lista delle preferenze: Juanlu Sanchez del Siviglia e Gabriele Zappa del Cagliari. Più complicato il primo, economicamente parlando, più fattibile il secondo.
Naturalmente saranno ore di attesa per i partenopei, che prima di agire dovranno accertarsi delle condizioni del capitano, ma resta poco tempo. Il mercato chiuderà domani sera e le tempistiche per chiudere eventuali operazioni restano strette.
Se arriverà un'offerta per Zappa sarà tuttavia da valutare l'effettiva volontà della società sarda di privarsi di un elemento prezioso, ormai da anni in Sardegna e quindi centrale anche all'interno dello spogliatoio.