Uno dei pezzi più iconici della musica mondiale per conquistare la giuria. Un'interpretazione toccante, una voce intensa e vibrante: sono bastati pochissimi secondi a Matteo Trullu, talentuoso 13enne di Decimomannu, a conquistare i giudici di The Voice Kids, Loredana Bertè e Nek.

Il giovanissimo contante si è esibito nella celebre "Bohemian Rhapsody" dei Queen, senza che tremassero gambe né voce, gestendo alla perfezione anche la chitarra elettrica. Estasiato Nek: "Ma dove sei stato fino a adesso? Ti aspettavo da una vita!". Bertè: "Ho sentito tante cose in questa performance, ma quella che mi è arrivata di più è la passione che ci hai messo. Bravo!".

I due artisti si sono contesi le prestazioni del giovane sardo a suon di lusinghe: "Sei stupendo... sei mio (?)", ride la Bertè speranzosa. "Matteo io sono rimasto senza parole. Il controllo, la tonalità perfetta. E' pronto per venire con me!", replica Nek. Un momento di lunga riflessione e alla fine la preferenza di Matteo è ricaduta su quest'ultimo, entrando così nella squadra di Nek.

"Siete due artisti che rispetto tantissimo - ha detto -, però scelgo Nek", ha detto Matteo Trullu scatenando la gioia del cantante, davanti agli sguardi divertiti degli altri giudici fuori scena (con le squadre già al completo), Arisa e il duo Clementino-Rocco Hunt. Una grande esibizione del 13enne sardo che ha raccolto anche la standing ovation del pubblico e sarà ancora fra i protagonisti di The Voice.