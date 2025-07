Intorno alle 19:30 di ieri sera, la sala operativa dei Vigili del Fuoco di Oristano ha ricevuto una segnalazione per un incendio divampato all’interno di un container adibito allo smaltimento di rifiuti, situato in un’azienda di via Londra a Santa Giusta.

La squadra intervenuta dalla centrale di via Zara, supportata da un’autobotte, ha agito prontamente riuscendo a contenere le fiamme e a impedire che si propagassero agli altri container presenti nel piazzale e alle campagne circostanti.

Sul luogo dell’incendio sono giunti anche i Carabinieri, che hanno collaborato per gli accertamenti di loro competenza. Le operazioni di spegnimento si sono concluse senza danni rilevanti, grazie alla rapidità e professionalità dei soccorritori.