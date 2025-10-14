Poco prima delle ore 20:00 di ieri, lunedì 13 ottobre, un incendio è scoppiato al secondo piano del municipio di Cabras. Secondo i tecnici comunali, l'incendio è stato provocato da un guasto in uno dei gruppi di continuità che forniscono energia ai server situati al primo piano.

Attualmente sono in corso le operazioni di pulizia delle aree danneggiate, rimozione della fuliggine e ripristino dell'alimentazione elettrica. Il rogo ha danneggiato alcuni terminali elettrici nel locale tecnico e un server.

"Dopo un'attenta analisi da parte del responsabile informatico del comune, non si è verificata alcuna perdita di dati, sia per quanto riguarda la documentazione personale dei cittadini sia per i file degli uffici comunali - fa sapere il Comune in una nota - l'amministrazione di Cabras ha investito importanti risorse per la conservazione dei dati nel sistema cloud in remoto e in copie di sicurezza di back-up dei server locali in posizioni strategiche del municipio".

"Siamo impegnati nel ripristino degli impianti nei tempi più solleciti perché è importante garantire la piena operatività dell'attività delle funzioni pubbliche comunali e dei servizi per la cittadinanza. Ieri la rapidità d'intervento è stata fondamentale per evitare conseguenze peggiori e a tal scopo voglio ringraziare il personale comunale e i colleghi della giunta che hanno partecipato nei primissimi momenti e il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco di Oristano. Gli uffici comunali sono aperti ed entro la giornata odierna le ditte incaricate riattiveranno i collegamenti internet e il ripristino del funzionamento generale", dice il sindaco, Andrea Abis.