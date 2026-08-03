Notte di paura per gli abitanti di Nughedu Santa Vittoria, nell'Oristanese, dovuta a un incendio di vegetazione che ha minacciato la periferia del paese. Poco prima dell’una, la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Oristano ha ricevuto una richiesta di soccorso d'urgenza per un rogo scoppiato in via Mazzini, proprio all'ingresso del centro abitato.

Sul posto è stata inviata una squadra dalla sede di Abbasanta più un'autobotte dalla sede centrale.

I Vigili del Fuoco e i Barracelli hanno fermato le fiamme che stavano arrivando a ridosso di alcune abitazioni all'ingresso del paese. Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine.