Il Liceo Classico Linguistico Statale “A. Gramsci” di Olbia è stato ufficialmente accreditato come Cambridge International School, entrando nella rete internazionale delle scuole riconosciute da Cambridge University Press & Assessment.

Il certificato di registrazione attesta l’ingresso dell’istituto nel circuito Cambridge International School e rappresenta un importante riconoscimento per il percorso di crescita e innovazione avviato dalla scuola.

L’accreditamento consentirà al Liceo di ampliare ulteriormente la propria offerta formativa attraverso la sperimentazione di un percorso Cambridge International, pensato per rafforzare le competenze linguistiche degli studenti e offrire nuove opportunità di apertura internazionale.

Il progetto prevede il potenziamento dell’uso della lingua inglese in ambito didattico e la possibilità di accedere, accanto alla maturità classica o linguistica, a certificazioni internazionali Cambridge, riconosciute nei percorsi universitari e professionali.

"Si tratta di un risultato importante per una scuola che unisce la tradizione umanistica del Liceo Classico alla vocazione internazionale del Liceo Linguistico, confermando la volontà di investire sulla qualità della formazione, sull’innovazione didattica e su competenze spendibili anche al di fuori del contesto nazionale" viene sottolineato dallo stesso Istituto in una nota.

«Il nostro Liceo si sta indirizzando sempre di più verso percorsi di internazionalizzazione, perché vogliamo essere innovativi e all’avanguardia», spiega la dirigente scolastica Salvatorica Scuderi. «L’idea di confrontarci con percorsi didattici internazionali, per ampliare l’offerta formativa, - prosegue - ci ha spinto a compiere questa scelta importante. Cambridge International offre l’opportunità di insegnare un curriculum internazionale e di sperimentare un’educazione globale, adottando sistemi di valutazione e di insegnamento più ampi e interattivi e motivando gli studenti attraverso un miglioramento generale delle strategie didattiche. Insomma, se dovessi riassumere, potrei senz’altro dire che il Gramsci è sempre più un Liceo proiettato verso il futuro».