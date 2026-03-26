Una storia a lieto fine che ha tenuto con il fiato sospeso una famiglia di Abbasanta. Un gatto, rimasto bloccato in uno scantinato invaso da oltre un metro e mezzo d’acqua, è stato salvato dai Vigili del fuoco.

La chiamata alla Sala Operativa di Oristano è scattata intorno alle 11:30. Il felino che non tornava a casa dalla sera precedente, è stato individuato dai padroni attraverso il miagolìo, all'interno di un edificio semiabbandonato.

Sul posto è stata inviata la squadra del Distaccamento di Abbasanta, che dopo aver individuato il gatto nello scantinato allagato, ha provveduto con due vigili in assetto SFA (Soccorso Fluviale Alluvionale) a raggiungere il povero animale e portarlo in salvo, riconsegnandolo ai padroni.