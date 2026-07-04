Momenti di tensione nella tarda mattinata di venerdì 3 luglio al largo delle coste ogliastrine, dove una barca a vela di circa sette metri, con a bordo un uomo tedesco di circa 60 anni, ha chiesto soccorso dopo un’avaria al motore. L’imbarcazione si trovava inizialmente a circa cinque miglia a sud del porto di Arbatax e procedeva con il solo ausilio delle vele, in condizioni meteo particolarmente difficili.

Secondo quanto riferito dal conduttore, il guasto al motore e il forte vento proveniente da nord, con raffiche fino a 25 nodi e onde di circa tre metri, rendevano complicata anche la navigazione a vela. L’uomo ha quindi dichiarato prima una situazione di “Distress” e successivamente il “Mayday”.

La richiesta di aiuto è stata presa in carico dalla Sala operativa della Guardia Costiera di Arbatax, con il coordinamento del 13° M.R.S.C. di Cagliari, che ha inviato sul posto la motovedetta CP 2091. L’unità della Guardia Costiera ha raggiunto l’imbarcazione quando ormai si trovava a circa nove miglia a sud del porto di Arbatax e stava continuando ad allontanarsi dalla costa.

Valutate le condizioni del mare e le caratteristiche della barca, il comandante della motovedetta, C° 1 Cl. Np/Ms Angelo Fresi, ha deciso di evitare il trasbordo del diportista per motivi di sicurezza, optando invece per il rimorchio fino al porto di Arbatax. L’operazione si è conclusa senza conseguenze: la barca è stata ormeggiata in sicurezza e il conduttore è risultato in buone condizioni di salute.