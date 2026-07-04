Venticinque chili di hashish suddivisi in 250 panetti sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza del Comando provinciale di Cagliari nel corso di un’operazione svolta tra Cagliari, Assemini, Quartu Sant’Elena e Iglesias. Quattro cittadini italiani, residenti nella Città metropolitana di Cagliari, sono stati denunciati.

Secondo quanto emerso nella fase delle indagini preliminari, la droga era nascosta all’interno di undici pacchi postali provenienti dalla Spagna e destinati a diversi locker presenti nell’area metropolitana cagliaritana. Le spedizioni, secondo gli investigatori, erano pronte a rifornire le piazze di spaccio del territorio.

L’attività è partita dai controlli ordinari eseguiti dalle Fiamme gialle, che attraverso analisi di rischio mirate e l’impiego delle unità cinofile antidroga hanno individuato alcuni plichi sospetti. I destinatari indicati sui pacchi sarebbero risultati intestati a nomi di fantasia.

Le indagini, coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia di Cagliari, hanno permesso di accertare che la sostanza stupefacente era stata confezionata con particolare attenzione: più strati di pellicola, confezioni sottovuoto e schiuma poliuretanica utilizzata per tentare di eludere i controlli dei cani antidroga.

I Finanzieri del 1° e del 2° Nucleo operativo metropolitano di Cagliari, insieme al Gruppo investigazioni criminalità organizzata del Nucleo di polizia economico-finanziaria, hanno quindi predisposto servizi di osservazione e pedinamento nei punti di consegna. I quattro uomini sono stati bloccati mentre ritiravano i pacchi contenenti la droga.