PHOTO
Il Coordinamento #giulemanidallogliastra rende pubblica una lettera aperta indirizzata alla Presidente della Regione e Assessore ad interim della Sanità, Alessandra Todde, al Direttore Generale della ASL n.4 Ogliastra, al Presidente della Conferenza sociosanitaria territoriale e a tutti i Sindaci dell’Ogliastra.
“Dopo mesi di richieste rimaste senza risposta, la situazione della sanità pubblica ogliastrina continua a peggiorare: servizi ridotti, carenze strutturali e di personale, diritti fondamentali sempre più compressi. Il tempo perso non è più recuperabile ed è ormai una responsabilità politica piena” è la denuncia del coordinamento.
La lettera pone domande precise e non più eludibili: quale modello di sanità la Regione intende garantire all’Ogliastra? Fino a che punto è considerato accettabile il depotenziamento di un territorio interno? quali decisioni concrete verranno assunte e con quali tempi?
Il Punto Nascita viene indicato come simbolo e cartina di tornasole: non una pratica tecnica, ma il confine tra tutela della vita e accettazione del rischio come normalità.
Il Coordinamento chiede un incontro pubblico in Ogliastra con la Presidente della Regione e il nuovo Direttore Generale della ASL 4. “Non un favore, ma un atto dovuto. Ogni ulteriore rinvio sarà letto dai cittadini come una scelta precisa e come la misura reale dell’attenzione riservata alla salute degli ogliastrini” sottolinea il coordinamento.
La lettera è firmata dal portavoce Adriano Micheli ed è datata 10 gennaio 2026.