Nell'anno 2025, i Carabinieri del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Oristano hanno condotto controlli approfonditi su numerose aziende della provincia, in collaborazione con le stazioni locali dell'Arma Territoriale e l'Ispettorato D’Area Metropolitana di Cagliari-Oristano. Gli ispettori si sono concentrati sul rispetto delle leggi sul lavoro e sulla sicurezza sul lavoro, registrando un aumento del 15% rispetto all'anno precedente.



I controlli, mirati principalmente ai settori del commercio, della ristorazione, dell'agricoltura, dell'industria e dell'edilizia, hanno evidenziato una percentuale di irregolarità superiore al 73% tra le attività produttive esaminate. Numerosi lavoratori impiegati in queste attività risultavano in condizioni irregolari, con casi di lavoro non dichiarato e mancanza di contratti regolari.



Le violazioni più comuni riguardavano la mancata valutazione dei rischi sul luogo di lavoro, la mancanza di visite mediche periodiche per i dipendenti, la mancanza di formazione e la mancanza di un responsabile per la sicurezza sul lavoro. Inoltre, sono state riscontrate violazioni riguardanti l'installazione di sistemi di videosorveglianza senza autorizzazione.



Le azioni condotte hanno portato al deferimento di diverse persone all'Autorità Giudiziaria, principalmente per reati legati all'immigrazione clandestina. I controlli continueranno nel corso del 2026 in tutta la provincia di Oristano, nell'ambito di un piano di vigilanza più ampio per contrastare lo sfruttamento lavorativo, il caporalato e garantire il rispetto delle normative sul lavoro e sulla sicurezza.