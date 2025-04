Durante la mattinata di oggi, martedì 1° aprile, il nuovo Questore Dirigente Superiore della Polizia di Stato, Dott. Giovanni Corrado Marziano, ha preso ufficialmente servizio presso la Questura di Oristano, subentrando al Dr. Aldo Fusco, che si è trasferito per assumere un nuovo incarico altrove.

Il Questore Marziano vanta una lunga e ricca carriera all'interno delle forze dell'ordine, avendo iniziato il suo percorso nella Polizia nel lontano 1989. Dopo aver frequentato il 73° Corso per Vice Commissari della Polizia di Stato, è stato assegnato al Reparto Mobile di Genova prima di trasferirsi alla Questura di Catania nel 1990. Durante i suoi anni di servizio a Catania, ha ricoperto diverse posizioni in settori cruciali come la prevenzione e il controllo del territorio, nonché la polizia giudiziaria. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti per le sue attività investigative e operazioni di Polizia Giudiziaria da parte del Ministero dell'Interno. Dopo aver svolto incarichi di rilievo a Catania, come Dirigente della Sezione Antirapine e della Squadra Mobile, ha successivamente assunto ruoli di leadership nella lotta contro i reati come rapine, scippi, omicidi ed estorsioni. Negli ultimi anni, ha ricoperto posizioni di grande responsabilità, tra cui quella di Capo di Gabinetto presso la Questura di Catania, dove si è occupato anche della gestione del Centro di Accoglienza Richiedenti Asilo di Mineo e di servizi di ordine pubblico delicati.

Il Questore Marziano ha recentemente ricoperto incarichi di rilievo a Cagliari e in altre sedi, mostrando competenza e professionalità in ogni ambito. Il suo percorso professionale si è ulteriormente consolidato nel 2021 con la promozione a Dirigente Superiore e l'assunzione del ruolo di Dirigente del Compartimento della Polizia Stradale Sardegna. Nella sua prima giornata di lavoro a Oristano, il Questore Marziano ha incontrato i rappresentanti dei media per un saluto ufficiale presso la sala E. Pazzi della Questura, dimostrando il suo impegno e la sua disponibilità a collaborare con la stampa locale.