Sono sei le automobili che nella notte sono state completamente distrutte da un incendio a Olbia.

Le vetture, che erano parcheggiate in un'area privata recintata vicino alla stazione di servizio Q8 in via Roma, appartenevano a un'azienda ed erano destinate alla vendita o al noleggio.

Secondo le prime ipotesi dei vigili del fuoco, intervenuti immediatamente sul posto, l'incendio sarebbe stato doloso. I Carabinieri di Olbia stanno conducendo un'indagine ed esamineranno le registrazioni delle telecamere di sorveglianza della stazione di rifornimento nelle vicinanze.