I corsi di formazione in Sardegna rappresentano un’opportunità strategica per migliorare le competenze professionali e favorire l’inserimento nel mercato del lavoro.

Questi percorsi, che spaziano da offerte gratuite a soluzioni autofinanziate, rispondono a diverse esigenze di giovani, disoccupati e professionisti, offrendo strumenti concreti per l’aggiornamento e il riqualificazione.

Che cosa sono i corsi di formazione, in breve

I corsi di formazione rappresentano percorsi strutturati che combinano conoscenze teoriche e pratiche, finalizzati allo sviluppo di competenze professionali, tecniche e trasversali. Questi programmi educativi permettono agli individui di aggiornarsi, acquisire nuove abilità e migliorare la propria occupazione, contribuendo così all’inclusione lavorativa e alla crescita personale in un contesto dinamico.

I migliori corsi di formazione in Sardegna

Tra i migliori corsi di formazione gratuiti da poter seguire nell'isola vediamo:

● IeFP in Sistema Duale: Finanziato dal PR FSE+ Sardegna 2021-2027, è rivolto ai giovani che non proseguono gli studi dopo la scuola secondaria, con formazione sia in aula che in azienda.

● Corsi di Formazione Professionale per Disoccupati: Offerti da enti come Equilibrium Consulting, si rivolgono ai maggiorenni disoccupati residenti in Sardegna, includendo formazione in aula e stage, con indennità di frequenza e viaggio.

● Programma GOL Sardegna: Tecno Digital Academy propone corsi gratuiti nell’ambito di up-skilling e re-skilling per potenziare le competenze professionali.

Ci sono poi i corsi autofinanziati, cioè quelli che non ricevono finanziamenti pubblici ma che richiedono il pagamento di una quota di partecipazione da parte degli iscritti.

● Sosor: Propone corsi certificati in presenza, online e in modalità mista, destinati ad aziende, PA e privati, con docenti qualificati che coprono diverse aree professionali.

● IAL Sardegna: Offre attività formative in autofinanziamento, con attestati di qualifica o specializzazione, autorizzati dalla Regione Autonoma della Sardegna.

Chiudiamo con altri percorsi formativi che rientrano nelle specializzazioni post-diploma, post-laurea o semplicemente con obiettivo di migliorare la propria formazione professionale.

● Corsi di Formazione PuntoNet: Un ulteriore esempio di offerta formativa, che arricchisce il panorama dei corsi in Sardegna.

● ITS Academy: Percorsi professionalizzanti post-diploma nei settori agroalimentare e delle tecnologie meccatroniche, con lezioni frontali e pratica aziendale.

L’importanza dei corsi di formazione in Sardegna

Negli anni scorsi il 59,7% delle imprese sarde ha adottato la formazione a distanza, posizionando la regione al secondo posto in Italia, con dei tassi di partecipazione in linea con le tendenze nazionali ed europee (fonte Istat).

Il 30,3% dei sardi già in possesso di diploma o qualifica professionale seguono dei percorsi formativi mirati e alcuni settori come i servizi culturali e turistici hanno registrato un alto numero di iscrizioni, evidenziando l’importanza di tali percorsi per l'inserimento lavorativo.

In conclusione, possiamo dire che i corsi di formazione rappresentano un elemento fondamentale per lo sviluppo e la competitività della Sardegna, offrendo strumenti per la crescita personale e professionale, e contribuendo attivamente alla trasformazione del tessuto economico e sociale regionale.