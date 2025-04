Avrebbe volutamente investito un uomo di 33 anni dopo una lite fuori da un locale notturno, per poi fuggire alla guida di una Ford Puma a noleggio. Per questo, dopo un'approfondita indagine condotta dai Carabinieri della Sezione Radiomobile del Comando Compagnia di Cagliari, un giovane disoccupato di 19 anni, già noto alle autorità, è stato arrestato con gravi sospetti di tentato omicidio.

L'accaduto intorno alle 4:30 in via Mameli a Cagliari. La vittima è stata portata d'urgenza all'ospedale Brotzu, dove è ricoverata in condizioni serie, ma stabili.

I Carabinieri e la Polizia di Stato sono riusciti a individuare e arrestare il giovane in poche ore grazie alla loro collaborazione e alla localizzazione del veicolo in fuga. Le prove raccolte durante l'indagine, comprese le testimonianze della vittima, hanno portato all'arresto del sospettato per tentato omicidio.

Dopo le formalità di rito, il 19enne sarà trasferito presso la Casa Circondariale di Uta in attesa del processo. Le indagini in corso cercano di fare chiarezza su ogni dettaglio dell'accaduto e di valutare eventuali circostanze aggravanti.