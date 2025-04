Durante la mattinata di oggi, martedì 1° aprile, il Dott. Domenico Nicola Chierico, Primo Dirigente della Polizia di Stato, ha preso il ruolo di Dirigente del Compartimento Polizia Stradale per la Sardegna Reggente, sostituendo il Dott. Giovanni Corrado Marziano, diventato oggi Questore di Oristano.

Nato a Perugia il 18 luglio 1965 e laureatosi in Giurisprudenza all'Università degli Studi di Perugia, il Dott. Chierico ha iniziato la sua carriera vincendo il Concorso per Vice Commissari della Polizia di Stato nel 1992 e frequentando l'80° corso di formazione. Ha ricoperto diversi ruoli significativi durante la sua carriera: è stato Vice Dirigente della Squadra Mobile della Questura di Nuoro, ha diretto la DIGOS della stessa Questura, ha guidato la Sezione Criminalità Organizzata della Squadra Mobile della Questura di Cagliari e poi il Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica per la Sardegna di Cagliari.

Promosso Primo Dirigente della Polizia di Stato il 1° gennaio 2015, ha completato il XXXI Corso di formazione Dirigenziale presso la Scuola Superiore di Polizia. Ha poi lavorato alla Questura di Nuoro dirigendo la Divisione Polizia Anticrimine fino al maggio 2017, prima di essere trasferito alla Questura di Rovigo come Vicario. Ha svolto lo stesso ruolo anche presso la Questura di Savona fino al 31 marzo 2025.