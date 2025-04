In un terreno agricolo di sua proprietà a Decimoputzu, questa mattina è stata trovata, dai Carabinieri di Decimomannu, una Fiat Panda con il numero di telaio abraso per nasconderne l'origine furtiva, identificata come rubata lo scorso 4 marzo. Durante lo stesso intervento, sono state scoperte cinque taniche contenenti circa 100 litri di gasolio e una centralina elettronica per auto, di provenienza dubbia e senza documentazione legale.

I militari hanno così denunciato per ricettazione e riciclaggio un disoccupato di 43 anni, residente a Senis nel Comune di Decimoputzu. Il materiale è stato sequestrato e le indagini proseguono per determinarne l'origine e possibili collegamenti con altri furti o attività illecite nel settore del riciclaggio di veicoli.

Le autorità giudiziarie sono state informate e i Carabinieri continuano le indagini per chiarire la situazione e individuare eventuali complici. Questa operazione fa parte degli sforzi dell'Arma per contrastare i reati predatori nelle zone rurali e periurbane, garantendo la legalità.