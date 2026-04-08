È stato rintracciato e arrestato il 35enne accusato del tentativo di rapina avvenuto lo scorso 19 marzo in una tabaccheria del centro di San Teodoro. L’uomo, pluripregiudicato, è stato raggiunto lo scorso 31 marzo dai Carabinieri della Tenenza di San Teodoro, che hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Nuoro su richiesta della Procura della Repubblica locale.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il 19 marzo il 35enne si sarebbe presentato nell’esercizio commerciale con il volto parzialmente travisato e i guanti, simulando il possesso di un’arma nascosta sotto il giubbotto. Con atteggiamento deciso avrebbe intimato al personale di consegnare l’incasso.

Il colpo, tuttavia, non è andato a segno grazie alla pronta e ferma reazione degli addetti alla tabaccheria, che hanno costretto l’uomo ad allontanarsi a mani vuote.

Le successive indagini dell’Arma dei Carabinieri hanno permesso di ricostruire nel dettaglio la dinamica dei fatti attraverso l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza e le testimonianze raccolte nell’immediatezza dell’episodio: un’attività investigativa rapida e meticolosa che ha portato all’identificazione del sospettato.

Il quadro indiziario, ritenuto solido dall’Autorità Giudiziaria di Nuoro, ha portato all’emissione della misura cautelare in carcere, anche in considerazione dei precedenti penali specifici dell’uomo. Dopo l’arresto, il 35enne è stato trasferito presso il carcere di Badu ’e Carros a Nuoro.

L’operazione conferma l’attenzione costante dei Carabinieri nel controllo del territorio e nella tutela delle attività commerciali locali.