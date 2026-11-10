Dopo un avvio di stagione sfortunato Marco Palestra sta trovando la sua dimensione al Chelsea. L'ex Cagliari era stata fuori per diverse settimane causa infortunio, ma da quando ha recuperato appieno il tecnico Xabi Alonso gli ha concesso un minutaggio crescente.

Per l'esterno è arrivata anche la convocazione in Nazionale. Così ai microfoni di Rai Sport sul suo momento: "Adesso ho iniziato a giocare, sto bene. Sono fortunato perché quando sono rientrato mi sono gestito bene. inserendomi con calma".

In estate era stato a un passo dall'Inter, ma gli inglesi lo scipparono all'ultimo con il benestare del giocatore che ambiva a confrontarsi con la Premier League: "Secondo me è il campionato più bello del mondo e il più competitivo - afferma -. In Inghilterra l'intensità è altissima, c'è tantra fisicità ma anche tantissima qualità".

Il grande salto dopo l'eccellente stagione in Sardegna: "Cagliari è stata una bellissima pagina, anche perché non pensavo di trovarmi così bene. La sento veramente come una seconda casa. Non vedo l'ora di tornarci quest'anno e di rivedere compagni, mister e tifosi".

La non qualificazione al Mondiale una ferita ancora aperta: "E' stata tosta, però l'unica cosa che posso assicurare è che tutti abbiamo dato veramente il massimo per cercare di raggiungere l'obiettivo". Sulla Nazionale: "Siamo tutti uniti, il mister è bravo e ci aiuta tanto. Ho sensazioni positive", conclude.