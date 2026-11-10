A Oschiri l'emergenza idrica si protrae da giorni, con interruzioni dell'erogazione e continui disagi per la popolazione. In 72 ore si sono verificati due guasti alla rete, che hanno lasciato diverse utenze senza un approvvigionamento regolare. Le conseguenze si sono ripercosse anche sulle attività commerciali e sul servizio scolastico: per la giornata di oggi è stata infatti sospesa la mensa della scuola primaria.

I problemi sono iniziati nella serata di sabato scorso, quando una rottura della condotta principale, in prossimità dell'attraversamento ferroviario di Oschiri, ha compromesso il rifornimento idrico di diversi serbatoi. Il guasto ha interessato non soltanto il centro del Monte Acuto, al confine con la Gallura, ma anche i territori di Berchidda, Tula, Tempio Pausania e Nuchis.

Dopo l'intervento delle squadre di Abbanoa e la riparazione della tubatura danneggiata, sembrava possibile un graduale ritorno alla normalità. Nella notte tra lunedì 9 e martedì 10 novembre, tuttavia, una nuova rottura ha interessato un'altra condotta, situata poco al di sotto del cimitero comunale, costringendo i tecnici a intervenire nuovamente.

Anche in questo caso sono state avviate le operazioni di ripristino, ma il ritorno alla piena regolarità del servizio potrebbe richiedere ancora diverse ore. Una volta completata la riparazione, sarà infatti necessario attendere il riempimento delle condotte e il progressivo recupero della pressione nella rete.

Il ripetersi dei guasti ha alimentato la preoccupazione dei residenti, riportando al centro dell'attenzione le condizioni delle infrastrutture idriche. Oltre all'emergenza contingente, i cittadini chiedono interventi strutturali capaci di risolvere le criticità della rete e garantire la continuità di un servizio essenziale, evitando che episodi simili si ripetano con conseguenze su famiglie, scuole e attività produttive.