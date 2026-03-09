Durante la mattina di oggi, lunedì 9 marzo, i Vigili del Fuoco di Cagliari sono intervenuti in un magazzino situato nella zona industriale di Sestu per la presenza di sostanze chimiche pericolose all’interno dei locali di un’attività commerciale.

Sul posto sono state impegnate due squadre della centrale operativa del Comando, tra cui una del nucleo NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico e Radiologico). Gli operatori, equipaggiati con strumenti di rilevazione e dispositivi di protezione individuale, hanno effettuato verifiche per identificare la tipologia delle sostanze presenti e monitorare la qualità dell’aria all’interno della struttura, ripristinando le condizioni di sicurezza.

Durante l’intervento, una persona è stata soccorsa dal personale sanitario del servizio territoriale di emergenza dopo aver inalato fumi tossici, ed è stata trasferita in ambulanza in uno degli ospedali di Cagliari per ulteriori controlli.

Le operazioni dei Vigili del Fuoco si sono concluse con il completo controllo della situazione e la messa in sicurezza dei locali.