Nella notte tra venerdì e sabato, intorno alle 3:50, un incendio ha coinvolto due auto parcheggiate in via Tiepolo, a Cagliari. Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del fuoco del Comando provinciale, partite dalla centrale operativa di viale Guglielmo Marconi.

Gli operatori, con l’ausilio di un’autopompa e di un’autobotte, hanno circoscritto l’area e domato le fiamme, mettendo in sicurezza anche una tubazione della rete cittadina del gas, danneggiata dal calore. Per le operazioni di ripristino è stata necessaria la presenza dei tecnici della società di distribuzione.

Fortunatamente non si registrano feriti. Sono in corso le verifiche per chiarire l’origine del rogo. Il rapido intervento dei Vigili del fuoco ha impedito conseguenze più gravi, legate in particolare al coinvolgimento della linea di fornitura del gas cittadino.