I Carabinieri di Tempio Pausania, insieme al Corpo forestale, hanno scoperto una vasta coltivazione di marijuana tra i comuni di Luras e Luogosanto, sequestrando oltre 1.200 piante e arrestando il proprietario del terreno, accusato di produzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo avrebbe tentato di barricarsi dentro uno stazzo, ma i militari hanno forzato l’ingresso e lo hanno bloccato. All’interno sarebbero stati trovati attrezzi, fertilizzanti, un impianto elettrico a protezione dei due ettari di coltivazione e istruzioni per la cura delle piante. All’esterno, due cisterne da 5mila litri collegate a un pozzo garantivano l’irrigazione, mentre un’area era stata adibita a essiccatoio.

Durante le perquisizioni sarebbero stati sequestrati anche cannabis e hashish già pronti per lo spaccio, per un totale di oltre un chilo.