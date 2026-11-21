Oltre sei italiani su dieci approfitteranno del Black Friday per fare acquisti e il 70% utilizzerà le promozioni anche per anticipare i regali di Natale. La spesa media prevista è di 262 euro, sostanzialmente in linea con i 268 euro del 2025. È quanto emerge da un'indagine Confcommercio-Format Research.

In cima alle preferenze ci sono abbigliamento (56,2%) ed elettronica ed elettrodomestici (53,5%). Cresce l'interesse per prodotti di cura personale (47%), casa e arredamento (34,2%) e articoli sportivi (25,2%). Il 52,6% degli acquirenti prevede di spendere tra 100 e 300 euro. Il 72,1% farà acquisti sia online sia nei negozi fisici.

Ma non mancano i dubbi sulla convenienza delle offerte: secondo un'indagine Udicon-Piepoli, il 72% degli italiani ritiene che gli sconti siano gonfiati, del tutto o in parte. Tra gli under 35 la diffidenza sale al 79%, anche se il 64% della fascia più giovane dichiara che approfitterà comunque delle promozioni.

«Gli italiani arrivano al Black Friday con una consapevolezza nuova - ha spiegato la presidente nazionale di Udicon Martina Donini -. Sanno che dietro la promessa di uno sconto, non sempre c'è un risparmio reale, eppure scelgono di esserci, perché per molte famiglie questo è ormai il momento in cui si programmano i regali di Natale e si cerca di far quadrare i conti delle feste. Continueremo a vigilare perché il Black Friday resti davvero un'occasione per i consumatori».

Sul fronte della gestione delle spese interviene anche Adusbef, che mette in guardia dal ricorso crescente al Buy Now Pay Later, il sistema che consente di pagare gli acquisti a rate. In Italia il valore degli acquisti online con questa formula è passato da 1,9 miliardi nel 2022 a 7,9 miliardi nel 2025, con un incremento del 316%.

«Il consumatore rischia di perdere la percezione della spesa effettiva, rinviando il problema ai mesi successivi, quando le rate iniziano ad accumularsi, col paradosso di indebitarsi per inseguire uno sconto», avverte il presidente di Adusbef Antonio Tanza, invitando a fissare un budget, confrontare i prezzi e controllare il peso complessivo delle rate.