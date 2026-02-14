In un post pubblicato sulla pagina Facebook del Comune di Villagrande Strisaili, la comunità celebra un nuovo traguardo di eccellenza raggiunto da una giovane cittadina. Dalle aule delle scuole elementari del paese fino ai corridoi dell’Università di Bologna e dei centri di ricerca europei, la storia di Federica dimostra come "curiosità e studio possano aprire strade straordinarie".

"Sono solo curiosa": con queste parole Federica racconta la passione e l’impegno che l’hanno accompagnata nei suoi studi internazionali, riconosciuti oggi a livello nazionale con un importante premio che le sarà consegnato ufficialmente alla Camera dei Deputati.

Il post sottolinea come questo successo "porti il nome di Villagrande Strisaili in un contesto prestigioso", e conferma che "merito e istruzione sono strumenti fondamentali per la crescita e il futuro della comunità".

Il Comune invita tutti a condividere la storia di Federica, "per ispirare altri giovani e sottolineare l’importanza della curiosità, della determinazione e dell’impegno nello studio". Federica diventa così un esempio concreto di come la passione e lo studio possano trasformare le opportunità in risultati tangibili.