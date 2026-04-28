È morto ieri all'ospedale Brotzu di Cagliari Giampaolo Ferrai, ex servo pastore di 62 anni, originario di Arzana e residente a Tortolì. Era ricoverato da 19 giorni, in coma dopo avere essere stato trovato agonizzante sull'uscio della sua casa. Un giallo su cui la procura di Lanusei indaga ora per omicidio. Al momento non ci sono nomi iscritti sul registro degli indagati e le ipotesi al vaglio dei carabinieri di Tortolì non escludono neppure la caduta accidentale.

Giampalo Ferrai era stato trovato in gravi condizioni per strada, davanti all'ingresso della sua abitazione in via Siotto Pintor, a Tortolì, la mattina del 7 aprile. Era privo di sensi, aveva la testa spaccata e a qualche metro da lui c'erano una sua scarpa e il bastone su cui si appoggiava per camminare, avendo difficoltà di movimento a causa delle sue condizioni fisiche.

Le lesioni riscontrate dai medici sembrerebbero compatibili sia con la caduta che con l'aggressione. Le indagini coordinate dalla procura si concentrano sugli incontri fatti da Ferrai nei giorni precedenti al suo ritrovamento, per verificare se il 62enne avesse litigato con qualcuno o avesse ricevuto minacce.