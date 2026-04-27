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Il Cagliari batte l'Atalanta 3-2 al termine di una partita tiratissima, in bilico fino all'ultimo, e si regala probabilmente la vittoria che regala la salvezza. Un match iniziato fortissimo dai rossoblù, subito sul 2-0 dopo 8 minuti grazie alla doppietta del giovane Mendy, all'esordio da titolare. Poi però i neroazzurri tornano in partita con un'altra doppietta, quella di Scamacca, a fine primo tempo.
La ripresa è subito di marca rossoblù col gol del 3-2 di Borrelli che si rivelerà decisivo ai fini della vittoria. Il resto del match vede il Cagliari sciupare diverse occasioni per chiudere la gara e l'Atalanta pericolosa soprattutto nel finale, ma il risultato non cambierà più.