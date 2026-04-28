Dramma nelle campagne di Altino, dove un uomo di 69 anni ha perso la vita in un incidente agricolo avvenuto nella serata di ieri in località Selva. La vittima è Nicola Di Giuseppe, pensionato ed ex dipendente Acea.

Secondo una prima ricostruzione, il 69enne stava lavorando in un terreno di proprietà a bordo di un trattore munito di trinciaerba quando, intorno alle 19.15, il mezzo si sarebbe ribaltato in una zona leggermente scoscesa vicina ai binari della ex ferrovia Sangritana.

L’uomo sarebbe rimasto schiacciato sotto il trattore, senza avere scampo. A lanciare l’allarme è stata la moglie. Non vedendolo rientrare a casa, verso le 20 è uscita per cercarlo, facendo la tragica scoperta.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco del distaccamento di Lanciano e i carabinieri, ma per il pensionato non c’era ormai più nulla da fare.

Le forze dell’ordine stanno ora svolgendo gli accertamenti necessari per chiarire con precisione la dinamica dell’incidente.