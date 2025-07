A partire da giovedì 10 luglio, nell’ospedale di Lanusei saranno temporaneamente sospesi i ricoveri nel reparto di Ostetricia e Ginecologia. Lo comunica la Asl Ogliastra, spiegando che il provvedimento si rende necessario «a causa della carenza di specialisti».

L’Azienda rassicura però che «tutte le attività diurne saranno regolarmente garantite dalle ore 08.00 alle ore 20:00, con la presenza in turno di almeno un medico». Saranno dunque garantite anche «le attività di consulenza, prevenzione e le prestazioni ambulatoriali».

Per affrontare l’emergenza, la Asl Ogliastra «si è già attivata per individuare soluzioni rapide e sostenibili». In particolare, la direzione aziendale ha richiesto «nuove assunzioni da parte di Ares Sardegna» e ha sottoscritto «due nuove convenzioni con le Asl di Sassari e Nuoro», con l’obiettivo di «ripristinare la dotazione organica per poter riattivare le attività di degenza nel più breve tempo possibile».

Le difficoltà legate alla carenza di personale medico continuano quindi a pesare sull’operatività dell’ospedale, che intende comunque garantire la continuità dei servizi ambulatoriali e di prevenzione per le pazienti del territorio.