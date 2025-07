I filmati delle telecamere di sorveglianza, che hanno ripreso in diretta gli ultimi attimi di vita di Gaia Costa, sono ora nelle mani degli inquirenti. Quelle immagini, acquisite dagli investigatori, raccontano una tragedia che ha scosso nel profondo non solo Tempio Pausania e Cagliari, ma l'intera Sardegna.

Gaia aveva 24 anni, era di Tempio Pausania. Ieri, poco dopo le 13:30, stava attraversando sulle strisce pedonali in via Aga Khan, un tempo via Porto Vecchio, quando è stata investita da un Suv Bmw guidato da una turista tedesca di 40 anni, in vacanza in Costa Smeralda. Stava andando al lavoro, come faceva ogni giorno. L’impatto è stato violento, improvviso, devastante. La giovane è stata sbalzata sull’asfalto e ha battuto la testa.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118. I soccorritori hanno tentato a lungo di rianimarla, ma ogni tentativo si è rivelato vano. La conducente del veicolo è risultata negativa ai test alcolemici e tossicologici, ma è ora formalmente indagata per omicidio stradale dalla Procura di Tempio Pausania. Il veicolo, intanto, è stato posto sotto sequestro.

Gli inquirenti stanno ascoltando i testimoni e ricostruendo ogni dettaglio dell’incidente, mentre intorno cresce la commozione per la morte della ragazza, figlia di Alfredo Costa, noto sindacalista della Cisl in Gallura. La Filca Cisl nazionale ha espresso cordoglio e vicinanza: “La grande famiglia della Filca è in lutto per la tragica scomparsa di Gaia, 24 anni, figlia del nostro dirigente Alfredo. In questi casi non ci sono davvero parole: ci stringiamo al dolore di tutta la famiglia Costa con grandissimo affetto".

A Tempio Pausania, città d’origine di Gaia, la tragedia ha lasciato un vuoto lacerante. Il sindaco Gianni Addis ha annunciato l’annullamento di tutti gli eventi pubblici, incluso il Faber Festival, proclamando il lutto cittadino. “Vorrei poter trovare le parole per esprimere il cordoglio e la vicinanza della nostra comunità ai genitori, alla famiglia e agli amici di Gaia. Ma per questa morte prematura, tanto ingiusta e assurda, che ha spezzato in un istante una giovane vita appena sbocciata, che ha spento il sorriso luminoso della nostra giovanissima concittadina Gaia Costa, davvero non ci sono parole. L’intera città, sopraffatta da questa terribile notizia, si stringe commossa ai suoi familiari per la perdita inconsolabile dell’amata Gaia”, ha scritto il sindaco.

La comunità si ferma, in silenzio. E lo fa per una ragazza che tutti ricordano per il suo sorriso luminoso e per il profondo legame con le tradizioni. Faceva parte anche del gruppo folk "Quartiere Villanova di Cagliari".