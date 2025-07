Ore di apprensione nel territorio di Arbus (Sud Sardegna) per una donna di 73 anni scomparsa da ieri pomeriggio. Le ricerche, avviate dopo l’attivazione del 'Piano per la ricerca delle persone scomparse' da parte della Prefettura di Cagliari, hanno visto impegnati i Vigili del fuoco del Comando di Cagliari insieme a diverse specialità: il nucleo SAPR con droni, i sommozzatori, il Nucleo Cinofilo, l’autofurgone per il Posto di Comando Avanzato, l’elicottero Drago VF 143 del Reparto Volo Sardegna e i Carabinieri.

Intorno alle 14 l’elicottero ha individuato una vettura bianca finita in una scarpata, poco distante dalla destinazione della donna in località Gutturu e Flumini. Un elisoccorritore, calato dall’alto, ha trovato la 73enne cosciente ma incastrata all’interno del mezzo.

In breve tempo è intervenuta anche la squadra di pronto intervento dei Vigili del fuoco del distaccamento stagionale di Sant’Antonio di Santadi, che ha provveduto a mettere in sicurezza l’auto e a liberare l’anziana, poi affidata alle cure del personale del 118, giunto sul posto con un’ambulanza da Torre dei Corsari.

Accertamenti sono ancora in corso per chiarire le condizioni di salute della donna, che è stata vittima di un incidente stradale durante il tragitto verso la sua meta.